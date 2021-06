Eishockey-WM, U21-EM, Finals: Sport-Highlights am Wochenende im TV

Medaillenchancen für Deutschland bei der Eishockey-WM, die deutschen U21-Fußballer im EM-Finale und ein Hauch von Olympia bei den "Finals": Das Wochenende könnte für Sportfans ein Fest werden.

Doch welcher Sender überträgt welches Sport-Highlight? Hier finden Sie den Überblick:

Eishockey-WM: Halbfinale Deutschland - Finnland Mit einem sensationallen Kraftakt im Viertelfinale gegen die Schweiz hat sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ins Halbfinale der WM in Lettland gespielt. Zum ersten Mal seit 2010 steht Deutschland im WM-Halbfinael. Es winkt die erste Medaille seit 1953. Gegner ist am Samstag, 5. Juni (17.15 Uhr) Titelverteidiger Finnland. Sport1 überträgt live ab 17.00 Uhr. Das Spiel um Platz drei (14.00 Uhr) und das Finale (19.00 Uhr) werden am Sonntag, 6. Juni, ebenfalls bei Sport1 übertragen.

U21-EM: Finale Deutschland - Portgual Bevor die "Großen" bei der Fußball-EM ran müssen, begeistert der deutsche Nachwuchs bei der EM in Ungarn. Nach einen Elfmeter-Krimi gegen Dänemark machte es das Team von Trainer Stefan Kuntz im Halbfinale gegen die Niederlande etwas souveräner. 2:1 hieß es am Ende dank eines Doppelpacks des Leverkuseners Florian Wirtz. Im Endspiel trifft die DFB-Auswahl am Sonntag, 6. Juni (21.00 Uhr) auf Portugal. ProSieben überträgt ab 20.15 Uhr live.

"Finals": Multisport-Event vor Olympia Seit Donnerstag und noch bis Sonntag laufen in Berlin, Braunschweig und NRW die "Finals". In dem Multisport-Event werden die deutschen Meister in zahlreichen Sportarten gesucht. Im Mittelpunkt steht die Leichtathletik-DM. ARD und ZDF übertragen im Wechsel live. Den genauen Sendeplan finden Sie hier.

Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan Mit dem überzeugenden Sieg von Max Verstappen beim Großen Preis von Monaco hatte der Niederländer die WM-Führung übernommen. Jetzt geht es am Wochenende nach Aserbaidschan, wo zum sechsten Mal ein Formel-1-Rennen ausgetragen wird. Weltmeister Lewis Hamilton dürfte alles daran setzen, um das enttäuschende Ergebnis von Monte Carlo vergessen zu machen. Sky Sport F1 überträgt das komplette Rennwochenende live, das Rennen startet am Sonntag, 6. Juni, um 14.00 Uhr.

Roland Garros: Tennis in Paris Vier deutsche Herren haben sich bei den French Open in die dritte Runde gespielt. Alexander Zverev ist am Freitag dran, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Altmeister Philipp Kohlschreiber spielen am Samstag. Eurosport überträgt ausgewählte Matches live aus Paris, alle Matches sind im kostenpflichtigen Eurosport Player zu sehen.



Quelle: areh