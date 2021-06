Kate Winslet steht zu Bäuchlein und Falten

Die meisten Kritiker sind sich einig: Ihre Rolle in der neuen Crime-Serie "Mare of Easttown" (seit 21. Mai immer freitags auf Sky Ticket und Sky Atlantic) setzt ein neues Glanzlicht in der an Höhepunkten nicht eben armen Karriere der Kate Winslet. Die 45-Jährige ist darin in die Rolle der Polizistin Mare Sheehan zu sehen, die versucht, ihre Mitmenschen in Sicherheit zu bringen. Dabei zerfällt jedoch das Privatleben der Ermittlerin Stück für Stück in tausend Teile. Nun hat die Schauspielerin in einem Interview mit der "New York Times" darüber gesprochen, wie sie sich bei den Dreharbeiten der Serie gegen einen von zahlreichen "Verschönerungsversuchen" in Hollywood wehren musste.