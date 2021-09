"Die dunklen Schatten des Bataclan": Schwachstellen im System?

Die Terroristen wollten die Pariserinnen und Pariser am 13. November 2015 an den Orten treffen, in denen sie üblicherweise ihre Lebensfreude zelebrieren: Am Stade de France, dem Nationalstadion, in dem die französische Fußballnationalmannschaft ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland absolvierte, auf den belebten Straßen der Innenstadt, mit ihren Cafés und Bars und auch im Bataclan-Theater, welches zum Sinnbild eines Traumas wurde. Drei Attentäter des IS drangen über die Bar und den Merchandise-Stand in das Gebäude ein, in dem die US-amerikanische Rockband Eagles of Death Metal ein Konzert vor rund 1.500 Musikfans gab und verübten ein Massaker. Die Islamisten schossen in die Menge, warfen Handgranaten, 89 Menschen wurde ermordet.