Paar Wars: So funktioniert die neue SAT.1-Show mit Ralf Schmitz

Gut möglich, dass hinter den Kulissen der neuen SAT.1-Spielshowreihe "Paar Wars", die künftig immer im Wochenrhythmus am Freitagabend zur besten Sendezeit läuft, ordentlich die Fetzen fliegen. Immerhin berührt das Spiel Kernfragen des Vertrauens und des Miteinanders. Moderator Ralf Schmitz, bislang vor allem beim Konkurrenzsender RTL mit der Single-Reihe "Take Me Out" im Einsatz, feiert damit sein SAT.1-Debüt als Showmaster. Und er legt es darauf an, Paare mit gelegentlich auch hochnotpeinlichen Beziehungstests zu konfrontieren. Sonst wär's ja nicht lustig.