Ralf Schmitz moderiert Paar Wars in SAT.1: "Backen kann man sich niemanden"

In der neuen SAT.1-Show "Paar Wars" ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. In jeder Folge stellen sich drei ganz unterschiedliche Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Wir haben mit dem Moderator über seine neue Show gesprochen.

In Ihrer neuen Sendung "Paar Wars" werden Paare auf die Probe gestellt. Was ist für Sie das Geheimnis einer guten Beziehung?

Das Geheimnis ist oft echtes Interesse am anderen. Dann kommt der Rest von ganz allein. Wenn ich den anderen toll finde, weiß ich auch was ihn oder sie bewegt, glücklich macht oder welche Vorlieben und Wünsche es gibt. Das schafft Vertrauen in Gemeinsamkeit und schweißt zusammen. Alles andere macht keinen Sinn. Noch dazu sollte man den Partner oder die Partnerin so lassen wie er oder sie eben ist. Neben teils sicher notwendigen Kompromissen kann und sollte man den anderen nicht bis ins Mark verändern wollen. Backen kann man sich niemanden, also kann der Weg meines Erachtens nur über humorvolle Akzeptanz zum Ziel führen. Schließlich wusste man ja von Anfang an, auf wen man sich einlässt. Und sollte es dann Überraschungen geben, muss der Wertekompass trotzdem noch stimmen. Ansonsten wird gefälligst darüber gesprochen.

Was braucht man als Paar, um bei "Paar Wars" zu bestehen?

Bei "Paar Wars" gewinnt das Paar, das gut zusammen passt, die Eigenheiten des anderen kennt, sich vertraut, sich gegenseitig richtig einschätzt und als Team funktioniert. Das finden wir treffsicher heraus. Ein Paar, das nicht harmoniert, wird verlieren.

Nach "Take me Out" auf RTL ist dies wieder eine Sendung, in der "Beziehungen" im Mittelpunkt stehen. Was glauben Sie, reizt die Zuschauer daran?

Das große Miteinander ist das Hauptthema unseres Lebens, ob Beziehungsmensch oder Single. Vieles in unserem Leben dreht sich darum, mit wem, in welcher Qualität oder ob ich überhaupt mit jemandem längerfristig durch’s Leben gehe. Ein essentielles und immer spannendes Thema. Und bei "Paar Wars" können jede Zuschauerin und jeder Zuschauer mitverfolgen, ob und wie sie sich selbst als Paar in der einen oder anderen Situation verhalten hätten. Es betrifft also jeden Zuschauer direkt und zu einhundert Prozent. Und schließlich kann man noch was für seine Beziehung lernen! Oder gleich anmelden und mitmachen …

Sie sind neben Ihren Fernsehauftritten auch als Comedian live zu sehen. Was reizt Sie an den Live-Auftritten?

Der direkte Austausch mit dem Publikum ist durch nichts zu ersetzen. Durch die vielen Improvisationen in meiner Live-Show ist kein Abend wie der andere. Im Theater oder in der Arena Menschen zu begegnen, direktes Feedback zu bekommen, völlig ungefiltert, ist der schönste Moment für mich als Schauspieler und Komiker.

Wann treten Sie wieder auf?

Ich hoffe sehr, dass der momentane Plan, direkt ab Anfang Januar 2022 wieder auf die Bühne zu springen, erhalten bleiben kann. Corona spart ja nicht mit Überraschungen. Momentan sieht es aber Gott sei Dank sehr vielversprechend aus. Ich baue darauf und kreuze Finger und Zehen, dass ich dann wieder mit meinem Publikum zusammen kommen darf.

Haben Ihnen die Live-Auftritte während Corona gefehlt und was halten Sie von neuen Auftrittsformaten wie den "Strandkorb-Konzerten"?

Natürlich haben mir die Auftritte gefehlt. Ich komme ursprünglich vom Theater und liebe die Live-Auftritte sehr. Da schlägt mein Herz am lautesten. Die Strandkorb-Konzerte finde ich als spontane Alternative eine wunderbare Idee. In meinem Fall, da ich oft Zuschauer auf die Bühne hole, war das mit den Hygienebedingungen und dem aktuell und neu entwickelten Programm "Schmitzefrei" nicht in Einklang zu bringen. Was ich sehr bedauerlich fand.

Wann haben Sie zuletzt gelacht und worüber?

Gerade eben. Meine Katze kam von ihrer Katzentoilette und hatte Katzenstreu in Herzform am Po.

Sie gelten als Katzenfreund, haben mit "Schmitz Katze" einen Bestseller über diese besondere Beziehung zu Katzen geschrieben. Was mögen Sie so an diesen Tieren?

Ich liebe Katzen, weil sie unter anderem vermeintlich widersprüchlich unterwegs sind. Einerseits schlafen sie viel und sind die pelzigweiche Ausgeglichenheit in persona. Andererseits rasten sie von jetzt auf gleich aus und haben ihre fünf Minuten. Sie sind uns Menschen also sehr ähnlich. Und wenn man ihre Sprache kennt, kann man sich sogar mit ihnen unterhalten. Langsam blinzeln bedeutet Vertrauen und Lächeln … kleiner Tipp am Rande.

