heute-show spezial: Köster und van der Horst blicken hinter die Wahlkampfkulissen

Die Bundestagswahl 2021 steht vor der Tür. Am 26. September soll entschieden werden, wer in die Fußstapfen von Angela Merkel treten wird. Noch ist ungewiss, wer zukünftig an der Spitze unseres Landes stehen wird: Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet von der CDU oder doch SPD-Kandidat Olaf Scholz? In den vergangenen Wochen spielten bei der Popularität der Kandidatinnen und Kandidaten vor allem geschönte Lebensläufe, Plagiatsvorwürfe und die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz eine große Rolle. Die Umfrage-Werte schwanken, viele Menschen scheinen nach wie vor unsicher zu sein, welcher Partei sie ihre Stimme geben sollen. Es herrscht ziemliche Aufregung im Land.