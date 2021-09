Zu gewinnen: 4. Staffel von "Call my Agent!" auf DVD

In der französischen Serie "Call my Agent!" geben sich Gaststars wie Jean Reno und Sigourney Weaver die Klinke in die Hand. Wir verlosen DVDs der vierten Staffel.

Die mehrfach preisgekrönte Dramedyserie "Call my Agent!" erzählt von der schrillen Schauspielagentur ASK (Agence Samuel Kerr) im Herzen von Paris, die, wie in Frankreich üblich, zehn Prozent (daher der Originaltitel der Serie "Dix pour cent") der Schauspielergage als Honorar erhält. Der gar nicht immer so glamouröse Arbeitsalltag der Künstleragenten besteht aus knallharten Verhandlungen, seelsorgerischer Betreuung exzentrischer Künstler, kreativer Schadensbegrenzung kleiner und größerer Katastrophen, aber auch rauschenden Partys (nach denen vermutlich Agenturhund "Jean Gabin", sehr zu seinem Bedauern, der einzige ohne Kater bleibt).

Trotz aller überdrehter Figuren und teilweise grotesk anmutender Situationskomik wirkt "Call my Agent!" dennoch sehr authentisch. Pointierte Dialoge, gut aufgelegte Darsteller und jede Menge Charme und Witz waren dann auch die Gründe für die zahlreichen Auszeichnungen. In Frankreich startete die Serie im Herbst 2015 und war nicht nur bei unseren Nachbarn links vom Rhein (die Serie wurde in über 100 Länder verkauft) ein echter Quotenrenner. Dank des Erfolgs von "Call my Agent!" reißen sich nicht nur französische Stars wie Jean Reno und Charlotte Gainsbourg darum, von ASK vertreten zu werden – auch Sigourney Weaver hatte sichtlich Spaß daran, sich selbst als Hollywood-Diva auf die Schippe zu nehmen…

Die vierte Staffel ist nun auch auf DVD erschienen. prisma und Edel Motion verlosen 3x1 DVD. Einfach bis zum 9. September 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Viel Glück!