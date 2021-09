"Rosamunde Pilcher: Herzensläufe im ZDF" – böses Blust zwischen Schwestern

Es ist bereits der zweite Auftritt von Hedi Honert ("Rote Rosen") im ZDF-"Herzkino": 2019 spielte die 1989 geborene Blondine in "Rosamunde Pilcher: Pralinen zum Frühstück" die Hauptrolle. Nun verschlägt sie erneut an die malerische Küste der englischen Grafschaft Cornwall. In "Rosamunde Pilcher: Herzensläufe" spielt sie Alice, die mit der Rückkehr in ihre alte Heimat St. Agnes für jede Menge Wirbel sorgt. Das ZDF zeigt den 160. Film der Reihe, der auf der Kurzgeschichte "High Tide" basiert, erstmals im Free-TV.