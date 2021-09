Denn sie wissen nicht, was passiert: Drei neue Folgen bei RTL

Jetzt findet der Spaß endlich eine Fortsetzung: Mit drei neuen Folgen geht das Live-Spektakel "Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" bei RTL in eine neue Runde. Und das Wiedersehen mit den drei Unterhaltungstitanen Barbara Schöneberger, Günther Jauch sowie Thomas Gottschalk macht wirklich Freude. Das Konzept der Show hängt nämlich ganz von den Stärken des Trios in einer Disziplin ab, in der ihnen im deutschsprachigen Raum so gut wie niemand Paroli bieten kann: Spontaneität und der Schlagfertigkeit.