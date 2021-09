"42 – Die Antwort auf fast alles": Nora Tschirner darf klugscheißen

42, das weiß jeder, der "Per Anhalter durch die Galaxis" reiste, ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest. Also eigentlich ganz einfach. Ganz so leicht will es sich die neue ARTE-Wissensserie mit dem Titel "42 – Die Antwort auf fast alles" aber dann doch nicht machen und verspricht, "in jeder Folge monothematisch voller Neugier und ohne Berührungsängste in allen Richtungen nach Antworten" zu suchen.