Schlagerchallenge.2012 – Der ganz große Traum: ARD-Show mit Silbereisen

In Zeiten, in denen – wenn auch unter teilweise ungewöhnlichen Bedingungen – wieder Konzerte und andere Großveranstaltungen stattfinden, herrscht in auch in der Schlagerbranche so etwas wie Aufbruchsstimmung. Endlich wieder ideale Bedingungen für die Protagonisten der Szene, sich auch auf der großen Fernsehbühne vor einem Millionenpublikum zu präsentieren. Unter dem Titel "Schlagerchallenge.2012 – Der ganz große Traum" mischt im Spätsommer auch die ARD munter mit. Für die XXL-Show aus der beliebten Musik-"Feste"-Reihe mit Moderator und Sänger Florian Silbereisen sind im Programm fast dreieinhalb Stunden veranschlagt.