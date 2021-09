"Polizeiruf 110: Bis Mitternacht" – Kritik um Film in der ARD

In ihrem vierten Fall hat Kriminaloberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff, gespielt von Verena Altenberger, die Uniform ausgezogen. Ihre Lehrzeit an der Basis ist vorbei, nun kommt Verantwortung in Jeans und Bluse. Gleich ihr erster Job als junge Vorgesetzte in der Münchener Mordkommission hat es in sich: Jonas Borutta (Thomas Schubert), ein mutmaßlicher Serientäter, sitzt im Verhörraum. Der junge Mann ist hochintelligent, aber ein Außenseiter mit psychischen Problemen. Vor allem junge Frauen, die er begehrt, aber nicht "haben" kann, provozieren ihn zu Gewalttaten. Man vermutet, dass er sowohl für den Mord an einer Joggerin vor einigen Jahren als auch für die Messerattacke auf eine Studentin in einem Wohnheim vor kurzem verantwortlich ist. Borutta saß beim letzten Mordverdacht schon mal im Verhörraum, man kennt sich. Allerdings fehlen auch diesmal handfeste Beweise oder ein Geständnis, weshalb man den Tatverdächtigen um Mitternacht freilassen müsste – wenn Ermittlerin Eykhoff bei ihrem seit Stunden laufenden Intensiv-Verhör kein Durchbruch gelingt.