"GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" – Werden Promis zu Vegetariern?

Erst in absoluten Zahlen wird das Ausmaß des Konsums deutlich: Rund 2.500 Schafe, 9.500 Rinder, 150.000 Schweine und 1,7 Millionen Hühner lassen deutschlandweit ihr Leben, damit Fleisch auf dem Teller landet. Und zwar täglich. In so gut wie allen Fällen bleiben diese Tiere anonym. Doch was, wenn Steak, Hähnchen-Nuggets und Co. nicht aus dem Kühlregal, sondern dem heimischen Garten kommen?