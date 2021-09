ZDF zeigt Giuseppe Verdis "La Traviata" aus der Arena di Verona

"La Traviata" ist eine der beliebtesten Opern von Giuseppe Verdi. In der Arena di Verona wird sie vor tausenden Zuschauern unter freiem Himmel aufgeführt.

Keine 20.000, aber immerhin 6.000 Besucher durften in diesem Jahr in die Arena di Verona. Alle mussten mit dem Grünen Pass ausgestattet sein und hatten sich 90 Minuten vor Beginn der Vorstellung einzufinden. Sicherlich erschwerte Bedingungen, um die tiefen Gefühle der Edelkurtisane Violetta Valéry und des Großbürgers Alfredo Germont in Giuseppe Verdis "La Traviata" aufleuchten zu lassen. Eine Riesen-LED-Wand soll es möglich machen – mehr Freilichtkino als Theater, befinden Kritiker.