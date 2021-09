Rache für 9/11 – Die CIA schlägt zurück: ZDF-Doku über die Suche nach bin Laden

Schon bald nach den Terrorangriffen auf das Nw Yorker World Trade Center und das Pentagon in Washington schwor der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA Vergeltung. Es galt, den Verursacher, die Terrororganisation Al-Kaida und deren Anführer Osama bin Laden aufzuspüren. Doch die Suche gestaltete sich schwierig – letztlich führte sie auch in einen nicht zu gewinnenden Krieg, der mit dem kürzlichen Abzug der Amerikaner und ihrer Verbündeten aus Afghanistan endete. Die knapp einhundert Amerikaner, die kurz nach dem 11. September in Afghanistan nach Al-Kaida und dessen Anführer bin Laden suchten, blieben zunächst erfolglos.