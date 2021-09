Mein schönster Tag – Heute wird geheiratet: neue Doku-Soap bei VOX

In dem einstündigen Format stehen die letzten 24 Stunden vor der Trauung im Mittelpunkt: Pro Folge begleitet die Kamera ein anderes Paar in dieser spannenden letzten Phase. Den Auftakt machen Ann-Kathrin und Eric aus Haltern am See in Nordrhein-Westfalen. Sie wie auch alle weiteren Paare erzählen, wie ihre persönliche Liebesgeschichte einst begann. Außerdem wirft die Doku einen Blick auf die letzten Vorbereitungen: Sitzt das Brautkleid? Und ist an alles Wichtige gedacht?