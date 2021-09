"Alles was zählt": Erol Sander bittet als skrupelloser Gangster zum Showdown

Vor ziemlich genau 15 Jahren, am 4. September 2006, wurde die erste Folge der Daily "Alles was zählt" (AWZ) auf RTL ausgestrahlt. Seither sorgte das Ensemble rund um das fiktive Ehepaar Simone und Richard Steinkamp (gespielt von Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich) in bislang 3.765 Folgen für große Dramen sowie leidenschaftliche Liebesgeschichten und bescherte dem Sender zuverlässig stabile Einschaltquoten. Zum nun bevorstehenden Jubiläum überrascht das Format seine treuen Fans mit einem besonderen Schmankerl: Der seit 25. August bestehende Plot um den unberechenbaren Gangster Frank Giese und seinen Sohn und Handlanger Marc (Maurice Pawlewski) wird in der Geburtstagswoche endlich seinen Höhepunkt finden.