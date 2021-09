Wahlarena – mit Annalena Baerbock: Kandidatin stellt sich in der ARD Bügerfragen

Der Wahlkampf geht in die heiße Phase. In der "Wahlarena" müssen die Kandidaten keine Fragen von Journalisten beantworten, sondern von Bürgern. Zum Auftakt ist Annalena Baerbock dran.

"Wer kann Kanzler oder Kanzlerin?", fragt die Republik derzeit grammatikalisch nicht ganz korrekt, dafür aber ziemlich pointiert. Es geht um die Nachfolge der amtierenden Regierungschefin Angela Merkel, die nach 16 Jahren an der Spitze die Verantwortung in andere Hände legt. Doch wer entscheidet am 26. September das Rennen für sich? Im Wahlkampf-Endspurt müssen sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten vor allem im TV beweisen. Neben dem Aufeinandertreffen von Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU/CSU) in den sogenannten "Triells" (nach dem Beginn bei RTL auch Sonntag, 12.9., ab 20.15 Uhr live im Ersten und Zweiten und Sonntag, 19. September, 20.15 Uhr, bei ProSieben, SAT.1 und kabel eins) gilt die seit 2005 stattfindende ARD-"Wahlarena" als eines der Highlights im medialen Kanzlerkandidaten-Showdown.