Die Kinder von 9/11 in der ARD: Hinterbliebene und ihre Geschichte

Die Bilder vom 11. September 2001 wird niemand vergessen: Die Flugzeuge, die sich in die Türme des New Yorker World Trade Centers bohrten – erst in den nördlichen, 18 Minuten später in den südlichen Tower. 3.000 Menschen starben, viele sprangen aus den oberen Stockwerken aus den Fenstern, Feuerwehrleute riskierten ihr Leben und wurden später geehrt. Der Tag veränderte die Welt. Insbesondere der von George W. Bush ausgerufene "Krieg gegen den Terror" bestimmt seitdem die politischen Beziehungen und den Kampf gegen den Terror weltweit.