Kritik zu "Nord bei Nordwest – Der Ring": Schießereien und drollige Tiere

Die Polizisten sind los am Ostseestrand. Als gäbe es mit Hannah (Jana Klinge), Hauke (Hinnerk Schönemann) und Jule (Marleen Lohse) nicht schon genug davon, werden sie auch noch von früheren Kieler Kollegen Hannahs behelligt. Dass die Schwanitzer nicht so recht wissen, wie sie ihre Besucher einschätzen sollen, hält die Geschichte im Krimi "Nord bei Nordwest – Der Ring" am Laufen. Mit dem Hasenfüttern und dem Hühnerstreicheln ist es jedenfalls erst mal vorbei, als ein Ex-Kollege Hannahs mit einem kleinen Mädchen im Camper erscheint und behauptet, er müsse das Kind als Zeugin vor der Drogenmafia schützen. Die Episode "Der Ring" weist zurück in Hannahs frühere Zeiten – die Kommissarin wurde bekanntlich wegen unerwiesener Drogendelikte nach Schwanitz versetzt.