IBES, GZSZ und drei "Tatorte": Diese TV-Formate feiern 2022 Jubiläum

Einige Formate sind aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Und so können sie 2022 auch besondere Jubiläen feiern. Gefeiert werden die Anzahl an Staffeln oder die Geburtsstunde der Formate. Diese Klassiker blicken bereits auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück.

15. Staffel "Dschungelcamp" Seit vielen Jahren schreien deutsche Promis schon "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Das Reality-Format, das oftmals den wahren Charakter der Stars unter extremen Dschungel-Bedingungen zum Vorschein bringt, geht ab dem 21. Januar um 21:30 Uhr auf RTL in die 15. Staffel. Zum Jubiläum werden die zwölf Stars nicht wie gewohnt in Australien, sondern dieses Mal in Südafrika mit Dschungelprüfungen gequält. Ein wenig australisch wird es dennoch, denn in dem Camp in der Nähe des Kruger-Nationalparks, in dem dieses Jahr für das deutsche Format gedreht wird, produzieren normalerweise die Australier ihre Version des Dschungelcamps "I'm a Celebrity - Get Me Out of Here!". Das erfolgreiche Sendungskonzept der ITV Studios und RTL bleibt trotz Standortwechsel gleich.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" feiert gleich zwei Jubiläen Für 2022 kündigen sich bei der RTL-Serie "GZSZ" gleich zwei Jubiläen an. Die Daily wurde erstmals am 11. Mai 1992 ausgestrahlt und wird demnach 30 Jahre alt. Die Serie handelt von Berlinern, die sich mit alltäglichen Problemen herumschlagen müssen. Jugendliche haben Liebeskummer, Familien müssen ihren stressigen Alltag organisieren und immer wieder stören Intrigen die Ruhe. Im Laufe der Zeit haben zwar viele neue Gesichter die Serie bereichert, doch die Rolle der "Katrin" ist mit 20 Jahren schon eine Ewigkeit dabei. Gespielt wird sie von Ulrike Frank (52). Sie verrät schon, wie es mit ihrem Charakter weiter geht: "Zunächst sieht alles gut aus für Katrin, sie startet mit Tobias verliebt und glücklich ins neue Jahr, aber dann ziehen dunkle Wolken am Horizont auf, Freundschaften werden auf die Probe gestellt und wieder stellt sich ihr die Frage, wem sie vertrauen kann." Das Format ist immer montags bis freitags um 19:40 Uhr zu sehen.

20. Staffel "Die Geissens" Seit dem 3. Januar (immer montags, 20:15 Uhr) ist auf RTLzwei schon die 20. Staffel der Reality-Serie "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen. Dabei begeben sich der Selfmademan Robert (57) mit seiner Frau Carmen (56) und ihren Töchtern Davina (18) und Shania (17) auf glamouröse Abenteuer rund um die Welt. Wie gewohnt wird auch in der Jubiläums-Staffel nicht gespart und die Familie schwelgt geradezu im Luxus: Dubai, Südtirol, die Dominikanische Republik, Südfrankreich und ein ausgedehnter Shopping-Trip in New York City - so sieht Jetset aus. Nach elf Jahren stehen allerdings auch einige große Veränderungen an, die der Zuschauer erstmal verdauen muss. Die Familie zieht aus ihrem geliebten Penthouse in Monaco aus, doch als wäre das nicht genug, ziehen die Töchter auch noch in eine eigene Wohnung.

10. Staffel "Promi Big Brother" Auch dieses Reality-Format feiert Jubiläum: Die 10. Staffel "Promi Big Brother" steht 2022 an. Dann lassen sich wieder mehr oder minder prominente Persönlichkeiten rund um die Uhr von Kameras überwachen. Die neunte Staffel im Weltraum-Stil gewann Melanie Müller (33). "Ich denke, die Leute haben für mich angerufen, weil ich bin wie ich bin. Mir ist kaum etwas peinlich, ich spreche offen und schnörkellos Dinge an, die ich im Kopf habe", sagte sie im Gewinner-Interview mit spot on news Ende August 2021. Sie setzte sich gegen die verbliebenen drei Bewohner des Big Planet, Uwe Abel (55), Danny Liedtke (31) und Papis Loveday (45) durch.

25 Jahre Kölner "Tatort" Die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 61) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 60) starteten ihre Ermittlungsarbeit vor 25 Jahren. Dem Jubiläum zu Ehren wird am 6. Februar der Krimi "Vier Jahre" und am 27. März die Ermittlung "Tatort: Hubertys Rache" ausgestrahlt. Außerdem wird es in der zweiten Jahreshälfte den Kölner Sonntagskrimi "Die Spur des Blutes" geben.

20 Jahre "Tatort" in Münster Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 61) ermittelt mit der Unterstützung von Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 57) seit 20 Jahren in Münster. Am 16. Januar ist der 40. Münster-"Tatort: Des Teufels langer Atem" zu sehen. Die Folge "Tatort: Propheteus" aus Münster steht am 6. März auf dem Programm. Zudem folgt der Sonntagskrimi "Recht wem Recht gebührt" im zweiten Halbjahr.

10 Jahre "Tatort" Dortmund Das Dortmunder "Tatort"-Team um Peter Faber (Jörg Hartmann, 51) und Martina Bönisch (Anna Schudt, 47) ist auch schon wieder seit zehn Jahren dabei. Am 2. Januar begannen die Jubiläums-Folgen mit dem "Tatort: Gier und Angst" aus Dortmund. Am 20. Februar kommt der Dortmund-Krimi "Tatort: Liebe mich!".

Den konkreten Geburtstag feiern alle drei Teams aber erst im Herbst: Die drei WDR-Teams lösten jeweils im September/Oktober ihre ersten Fälle. Am 5. Oktober 1997 gingen Ballauf und Schenk an den Start, am 20. Oktober 2002 Thiel und Boerne. Faber, Böhnisch und Co. nahmen am 23. September 2012 ihren Dienst auf. Der WDR wird die besonderen Geburtstage mit einem umfangreichen Begleitprogramm feiern, das derzeit noch in Planung ist.

"Shopping Queen" feiert 10. Geburtstag Das beliebte VOX-Format "Shopping Queen" mit Zuschauerliebling und Modedesigner Guido Maria Kretschmer (56) war erstmals am 30. Januar 2012 zu sehen. Die Style-Doku bekommt eine Jubiläumswoche der besonderen Art, die vom 31. Januar bis 4. Februar jeweils um 15 Uhr bei VOX läuft. Die fünf Kandidatinnen werden zur Abwechslung in der Türkei, nämlich in Antalya shoppen gehen. Dort liegt der Ursprung des Formats.

Das Motto wird auch schon von Kretschmer verraten, so bekomme jede der Kandidatinnen einen Cocktail, zu dem sie an ihrem Shopping-Tag ein Outfit shoppen müsse. Zudem werden die Kandidaten dieses Mal nicht von Menschen aus ihrem Umfeld zum Einkaufen begleitet, sondern von Promis, die Wurzeln in der Türkei haben. Die Stars werden auf der Shopping-Tour auch als Übersetzer fungieren. Dabei sein wird der Schauspieler Timur Ülker (32), Comedian Meltem Kaptan (41), Schauspielerin und Moderatorin Funda Vanroy (44), YouTuberin Saliha "Sally" Özcan (33) und Schauspielerin Wilma Elles (35). Für das große Finale des "Shopping Queen"-Geburtstags treffen sich alle Kandidatinnen wie gewohnt bei Kretschmer in Hamburg.