Bergdoktor Hans Sigl im Interview: In der Serie wird Corona keine Rolle spielen

Ab 20. Januar ist Hans Sigl wieder in seiner Paraderolle im TV zu sehen. In der mittlerweile 15. Staffel von "Der Bergdoktor" (donnerstags, 20.15 Uhr, im ZDF) sowie im alljährlichen Winterspecial (13. Januar, 20.15 Uhr, ebenfalls im ZDF) hilft er als Martin Gruber wieder bei größeren und kleineren gesundheitlichen Wehwehchen weiter. In den vergangenen Wochen machte der Österreicher jedoch auch anderweitig Schlagzeilen: Nachdem sich Sigl in die Diskussion um die Corona-Impfstoffe einschaltete und im Netz für die Immunisierung gegen Covid-19 warb, ist der 52-Jährige tagtäglich auf Instagram, Facebook und Co mit Hassbotschaften von Coronaleugnern und Verschwörungstheoretikern konfrontiert. Spaß machen ihm die sozialen Medien trotzdem, wie der Familienvater im Interview erklärt.

prisma: Ist das der Grund, weshalb Sie trotz Hassattacken so aktiv in den sozialen Medien sind?

Sigl: Klar, Social Media ist ja auch ein lustiger Rummelplatz, und für die Fans vom "Bergdoktor" ist da bei mir auch immer was los. Außerdem habe ich durch die Live-Auftritte der letzten Jahre auch ein anderes Publikum angezogen, das die Serie gar nicht schaut und stattdessen Gefallen an meinen Abenden findet.

Sigl: Man kann sich am Anfang auch mal nur fünf Minuten gönnen, in denen man versucht, sich innerlich zu distanzieren von allem, was so passiert auf der Welt. Aus fünf könnten dann zehn Minuten werden und irgendwann vielleicht mal eine Stunde. Nach so einem Jahr wie dem vergangenen tut das gut. Das ist ja die Krux von Social Media: Die Leute denken immer, sie müssten noch etwas dazu sagen. Dabei ist doch, gerade in puncto Corona, alles gesagt. Wir müssen es hinbekommen, da ist die Politik gefragt. Man muss es aber nicht zusätzlich jeden Tag persönlich noch mehr befeuern.