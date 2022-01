Jason Momoa verkündet Trennung von Lisa Bonet

Alles aus bei Jason Momoa (42) und Lisa Bonet (54): Wie der "Aquaman"-Star in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt gab, hat sich das Paar nach 16-jähriger Beziehung getrennt. "Wir alle haben den Druck und die Veränderungen dieser Zeiten des Wandels gespürt ... Eine Revolution ist im Gange ~ und unsere Familie bildet da keine Ausnahme. Sie spürt und wächst an den seismischen Verschiebungen, die stattfinden", heißt es auf dem Profil des bekennenden Buddhisten.

"Und so teilen wir unsere Familiennachrichten, dass wir in der Ehe getrennte Wege gehen. Wir teilen dies nicht, weil wir denken, dass es berichtenswert ist, sondern damit wir unser Leben mit Würde und Ehrlichkeit weiterführen können", heißt es in dem Text weiter. "Die Liebe zwischen uns besteht weiterhin und entwickelt sich so, wie sie erkannt und gelebt werden will. Wir befreien uns gegenseitig ~ um die zu sein, die wir lernen, zu werden."