Netflix-Rekordfilm "Red Notice" soll zwei Fortsetzungen bekommen

Kein Netflix-Film war bislang so erfolgreich: "Red Notice" setzte sich im vergangenen Jahr an die Spitze der Netflix-Charts. Kein Wunder, dass sich der Streaming-Anbieter nicht mit einem Teil begnügt.

Das abenteuerliche Katz-und-Maus-Spiel "Red Notice" mit Dwayne "The Rock" Johnson (49), Gal Gadot (36) und Ryan Reynolds (45) ist der bisher erfolgreichste Netflix-Film. Dass offenbar bereits Nachfolger geplant sind, ist also kaum verwunderlich. Der Streamingdienst befindet sich laut eines Berichts des Branchenportals "Deadline" in einer frühen Entwicklungsphase für zwei weitere Streifen. Diese sollen angeblich direkt hintereinander gedreht werden.