"Dschungelcamp 2022". Das Instagram-Ranking der Kandidaten

Am 21. Januar startet um 21:30 Uhr (auch auf RTL+) die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. In das Camp in Südafrika ziehen zwölf Prominente, sechs Frauen und sechs Männer, aus unterschiedlichsten Bereichen des Showbusiness. Wer sich von ihnen am Ende die Dschungelkrone aufsetzen darf, hängt auch davon ab, wie viele Fans für sie voten werden. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei auf eine beachtliche Instagram-Community bauen.