Die ultimative Chart Show: Was sind die emotionalsten Hits aller Zeiten?

Schließlich weiß nicht jeder, dass es sich beispielsweise bei Luka aus Suzanne Vegas "My Name Is Luka" um ein verprügeltes Kind handelt. Der Rocksong "I Don't Like Mondays" von den Boomtown Rats, geschrieben von Bob Geldof, thematisiert sogar eine Schulschießerei. An einem Montag, 29. Januar 1979, hatte die 16-jährige Brenda Ann Spencer mit einem halbautomatischen Gewehr aus einem Fenster ihres Elternhauses auf das gegenüberliegende Gelände der Grover Cleveland Elementary School in San Diego das Feuer eröffnet. Dabei tötete sie den Schulleiter, den Hausmeister und verletzte einen Polizisten und acht Schüler. Als Begründung für ihre unfassbare Tat gab sie bei der Verhaftung an: "I don't like Mondays. This livens up the day." ("Ich mag keine Montage. Dies belebt den Tag.")