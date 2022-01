The Masked Dancer 2022: Wer ist raus? Wer steckte im Kostüm?

Mit großem Erfolg hat ProSieben mittlerweile fünf Staffeln von "The Masked Singer" ausgestrahlt. Nun wird nicht mehr gesungen, sondern getanzt: Im Januar läuft "The Masked Dancer". Hier finden Sie alle Infos zur neuen Show.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Darüber entscheiden wie bei "The Masked Singer" die Zuschauer. Am Ende jeder Sendung muss der Tänzer mit den wenigsten Stimmen die Show verlassen und seine Maske ablegen.

Folge 2: Johanna Klum unterstützt in der zweiten Folge, die am Donnerstag (13. Januar) bei ProSieben läuft, Steven Gätjen und Alexander Klaws im Rateteam. "Ich habe mir im Vorfeld die letzte Sendung ganz genau angeschaut und schlafe seit einigen Tagen mit 'Sherlock Holmes'-Büchern unter dem Kopfkissen", sagte die Moderatorin. Sechs Kostüme sind noch im Rennen um den Titel: der Affe, die Maus, der Zottel, der Buntstift, das Schaf und Maximum Power. Zittern müssen am Ende das Schaf, Maximum Power, der Zottel und der Buntstift. Es trifft das Schaf. Es ist der frühere Boxer Axel Schulz, der daraufhin seine Maske vom Kopf zieht.

Folge 1: Schnell wird klar, dass das Rätseln in dieser Show deutlich härter wird, als bei "The Masked Singer". Die Promis nur anhand der Indizien und Tanzbewegungen zu erraten, ist eine knifflige Angelegenheit. Und, man muss es so ehrlich sagen, geht dadurch der Spaßfaktor bei den Zuschauern etwas verloren. Das Glühwürmchen eröffnet den Abend - und muss am Ende als erster maskierter Tänzer gehen. Unter der Maske verbirgt sich Musical-Darstellerin und Schauspielerin Ute Lemper.

Wie läuft "The Masked Dancer" ab? Die Show ist ein Spin-off das erfolgreichen Formats "The Masked Singer". Diesmal dürfte es aber noch schwieriger sein, die Identität der Teilnehmer zu erraten. Denn anstatt zu singen, werden sie auf der Bühne tanzen. Überall können versteckte Indizien lauern - ob in der Musik, der Choreografie, auf der Bühne, in den Einspielern oder den Bewegungen der Stars. Der Live-Decoder gibt dem Rateteam die Gelegenheit, bei einzelnen Sequenzen noch genauer hinzuschauen oder auch hinzuhören.

Wann läuft "The Masked Dancer"? Die Show läuft ab dem 6. Januar 2022 immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Die Staffel umfasst vier Folgen. Wie bei "The Masked Singer" wird live gesendet.

Die Sendetermine im Überblick: Show 1: Donnerstag, 6. Januar, 20.15 Uhr

Show 2: Donnerstag, 13. Januar, 20.15 Uhr

Show 3: Donnerstag, 20. Januar, 20.15 Uhr

Show 4 – Finale: Donnerstag, 27. Januar, 20.15 Uhr Welche Kostüme sind dabei? Bislang wurden fünf Kostüme vorgestellt: der Affe, das Glühwürmchen, die Maus, der Buntstift und Maximum Power. Insgesamt sind in der Show sieben Masken dabei. Zwei werden erst während der ersten Live-Show präsentiert.

Der Affe: Sein Bauch ist seine Bass Drum, seine Cymbals hat er immer zur Hand und auf seiner Brust kreiert er wilde Rhythmen.

Sein Bauch ist seine Bass Drum, seine Cymbals hat er immer zur Hand und auf seiner Brust kreiert er wilde Rhythmen. Das Glühwürmchen: Es wartet darauf, dass es Nacht wird, denn es ist ein echter Nachtschwärmer und leuchtet, wenn es tanzt.

Es wartet darauf, dass es Nacht wird, denn es ist ein echter Nachtschwärmer und leuchtet, wenn es tanzt. Maximum Power: In ihm fließt Dauerstrom, denn durch seine elektrisierenden Tanz-Moves lädt er sich selbst auf.

In ihm fließt Dauerstrom, denn durch seine elektrisierenden Tanz-Moves lädt er sich selbst auf. Die Maus: Am liebsten tanzt sie Power-Songs und ermutigt alle Maus-Mädchen selbstbewusst aufzutreten.

Am liebsten tanzt sie Power-Songs und ermutigt alle Maus-Mädchen selbstbewusst aufzutreten. Der Buntstift: Seine Radiergummisounds sind legendär und wenn er einmal loslegt, bringt er ordentlich Farbe auf die Bühne.

Seine Radiergummisounds sind legendär und wenn er einmal loslegt, bringt er ordentlich Farbe auf die Bühne. Das Schaf

Der Zottel Wer sitzt im Ratepanel? Auch hier gibt es Unterschiede zu "The Masked Singer": Anstelle von Ruth Moschner und Rea Garvey nehmen Moderator Steven Gätjen und Sänger Alexander Klaws die festen Plätze am Ratepult ein. Klaws hatte im Herbst 2021 als Mülli Müller bei "The Masked Singer" gewonnen. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es hinter der Bühne abläuft. Das hilft, wenn man nachfühlen kann, was unter den Masken abgeht. Ich werde mich da aber auch nicht entspannen - ich werde beim Raten ganz viel mitleiden", sagt der einstige "DSDS"-Sieger. Verstärkung bekommt das Rateteam von einem wöchentlich wechselnden, weiblichen Rategast.

Wer moderiert "The Masked Dancer"? Hier hingegen gibt es im Vergleich zur "großen Schwester" keine Veränderung: "The Masked Dancer" wird genauso wie "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel moderiert.