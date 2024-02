"Das große Promibacken": Kritik zur neuen Staffel der SAT.1-Kochshow

Diese Promis backen um den Goldenen Cupcake

Auf die Löffel, fertig, los: "Das große Promibacken" (SAT.1) geht in die nächste Runde – und das ausgerechnet am Valentinstag. In Staffel acht des Ablegers von "Das große Backen" versuchen sich Schauspielerin Susan Sideropoulos, Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raúl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin Panagiota Petridou und Leichtathlet Mathias Mester in sechs neuen Folgen zum Erfolg zu backen. Schließlich gibt es auch dieses Mal nicht nur den heiß begehrten Goldenen Cupcake zu gewinnen. Es geht um 10.000 Euro für den guten Zweck.