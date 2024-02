"Berlinale live: Eröffnung": Kritik zur TV-Übertragung der Internationalen Filmfestspiele

Es ist wieder so weit: Die 74. Berlinale wird eröffnet und bringt ein wenig Hollywood-Atmosphäre in der Hauptstadt. Zum letzten Mal werden die Internationalen Filmfestspiele von dem Duo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian geleitet. 3sat überträgt die Eröffnung live aus dem Berlinale Palast und berichtet täglich vom glamourösen Event.

Wie jedes Jahr überträgt 3sat die Eröffnung am 15. Februar live aus dem Berlinale Palast: Ab 19.20 Uhr berichtet Moderatorin Vivian Perkovic in "Kulturzeit extra" live vom roten Teppich. Ab 19.30 Uhr zeigt der Sender die Eröffnungsgala, moderiert von Hadnet Tesfai und Jo Schück. Vorgestellt werden dabei sowohl die Wettbewerbsfilme als auch die Mitglieder der Jury, die in diesem Jahr von der kenianischen Schauspielerin Lupita Nyong'o geleitet wird. Anschließend empfängt Moderatorin Cécile Schortmann ab 20.15 Uhr in der Medialounge ihre Gäste aus der Film- und Filmkritikbranche; bis 21 Uhr gibt es Interviews und Berichte. Ab 0.30 Uhr überträgt der Sender das erste von drei "Berlinale-Studios" vor Zuschauern aus dem Berlinale Palast.