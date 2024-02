"besseresser: Die Wahrheit über McDonald's & Co.": Kritik zur Sendung mit Sebastian Lege

Jetzt geht es den Fast-Food-Ketten an den Kragen. Sebastian Lege untersucht in seiner Verbrauchersendung, was wirklich alles drin steckt in den Burgern von McDonald's oder im Sandwich von Subway. Guten Appetit.

besseresser: Die Wahrheit über McDonald's & Co. Dokumentation • 06.02.2024 • 20:15 Uhr

Seit Jahren setzt sich der Koch und TV-Mann Sebastian Lege mit der Lebensmittelindustrie auseinander. In seinen Dokus will er den Geheimnissen der Branche näherkommen. Als Produktentwickler im Lebensmittelsegment kennt er sich mit den Tricks bestens aus. Nun widmet er sich den bekanntesten Fast Food-Größen der Welt und zeigt in einer weiteren "besseresser"-Folge "Die Wahrheit über McDonald's & Co." auf.

Kann es Qualität zu solchen Preisen geben? Lege nimmt sich bestimmte Klassiker aus einigen Fast-Food-Ketten vor und beleuchtet, was hinter leckeren Sandwiches und Milchshakes steckt. Zudem zeigt der 45-Jährige, wie die Konzerne in Deutschland ihre Produkte günstig herstellen und anbieten können. Unter anderem bereitet er zu diesem Zweck die Gerichte selber zu. So wie beispielsweise das Teriyaki-Sandwich von Subway oder den Milchshake von McDonald's. Wie steht es um Geschmack und Qualität? – Der Profi will den vollmundigen Versprechen der Marketingexperten auf den Grund gehen.

besseresser: Die Wahrheit über McDonald's & Co. – Di. 06.02. – ZDF: 20.15 Uhr