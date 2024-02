Weniger als 700 Dollar? So gering war Ushers Superbowl-Gage

Nicht nur das Spiel der San Francisco 49ers gegen den Titelverteidiger Kansas City Chiefs sorgte am Wochenende für Schlagzeilen, auch die Halbzeitshow. die in diesem Jahr von Megastars Usher bestritten wurde, Der Auftritt des R&B-Künstlers schlug hohe Wellen – nicht unbedingt in musikalischer, sondern in finanzieller Hinsicht, denn Ushers Gage wurde diskutiert.