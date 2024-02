"Hafen ohne Gnade": Kritik zur Famillien-Drama-Serie mit Olivier Gourmet

In der sechsteiligen ARTE-Serie "Hafen ohne Gnade" endet die Geburtstagsfeier für Gewerkschaftsführer Pierre Leprieur (Olivier Gourmet) anders als erhofft. Er selbst war ein großer politischer Kämpfer für Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen. Doch es stellt sich heraus, dass Familienmitglieder in illegalen Geschäften verwickelt sind.

Über sechs Episoden zeigt der bretonische Regisseur Vincent Maël Cardona die Zerrissenheit einer Familie, in der sich auch Merkmale der Gesellschaft und des Individuums in ihr widerspiegeln: Wie schafft man es, seine moralischen Ansprüche in einer Welt voller Druck, Zwänge und Verführungen zu wahren? Stellvertretend dafür steht die Figur des knurrigen Familienvaters Pierre, der früher große politische Kämpfe für Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen organisierte, und dann dabei zusehen musste, wie Drogengeschäfte und "Einbrüche" der eigenen Werte seinen Hafen und die Familie in die Doppelmoral führten.