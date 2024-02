Tipp bei Netflix "60 Minuten": Kritik zum Actionfilm mit Emilio Sakraya

Es wird sich in "Rambo"-Manier durchgeschlagen

In den titelgebenden 60 Minuten einmal durch Berlin zum Ort der Feier zu kommen, wäre unter normalen Umständen kein Problem. Weil Manager Paul zuvor aber einen krummen Deal mit der Wettmafia abgeschlossen hat, hetzt der um sein Geld betrogene Kriminelle Chico (Paul Wollin) Octavio seine Handlanger auf den Hals. Immerhin kann der sich auf seiner Hatz durch die Bundeshauptstadt auf die Hilfe seiner MMA-Freunde um Cosima (Marie Mouroum, Stuntfrau in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben") verlassen. So schlägt sich Octavio in "Rambo"-Manier, wenngleich nur mit seinen Fäusten und Füßen als Waffe, durch Berlin – zur Not auch effekthascherisch unterstrichen mit dem ein oder anderen testosterontriefenden Urschrei.