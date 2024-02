Johanna von Koczian gestorben: "Das bisschen Haushalt" machte sie bekannt

Die Schauspielerin Johanna von Koczian ist tot. Sie starb bereits am Dienstag umgeben von ihrer Familie in Berlin, wie ihre einstige Agentin jetzt mitteilte. Johanna von Koczian wurde 90 Jahre alt: Sie hinterlässt ihre Tochter Alexandra von Koczian, die ebenfalls Schauspielerin ist.

Johanna von Koczian begann ihre Karriere in den 1950-ern: Am Theater spielte sie unter anderem Stücke von Kleist, Shakespeare und Lessing. 1957 bekam sie ihre erste Filmrolle in der Komödie "Viktor und Viktoria". Ein Jahr später gelang ihr mit Kurt Hoffmanns Film "Wir Wunderkinder" an der Seite von Hansjörg Felmy der Durchbruch. Für ihre Hauptrolle wurde sie mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Es folgten weitere Film- und Fernsehengagements, unter anderem in der ARD-Reihe "Die Landärztin" oder TV-Serien wie "Praxis Bülowbogen" oder "In aller Freundschaft".