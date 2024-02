Skurriler GNTM-Start: Einer von Heidis Männern wird zum Tier

Erstmals dürfen auch Männer mitmachen bei "Germany's Next Topmodel". Heidi Klum hat an ihrer Neuerung sichtlich Spaß. Unter den Kandidaten finden sich eineiige Zwillinge, hippe Vokuhila-Träger und ein Mann, der das Wiehern eines Pferdes erstaunlich echt nachmachen kann. "Dabei dachte ich eigentlich, ich hätte schon alles gesehen", wunderte sich nicht nur die Modelmama in der Auftaktfolge der 19. Staffel.

Alles anders in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben): Erstmals können sich bei Heidi Klum auch Männer um den Titel bewerben. Und auch das ist neu: Es wird am Ende zwei Gewinner geben – einen Mann und eine Frau. Beide erhalten 100.000 Euro Siegprämie und jeweils das Cover der "Harper's Bazaar". Nachdem die Sendung jahrelang für Diversity getrommelt hatte, wird nun also wieder ganz altmodisch in Männlein und Weiblein getrennt.

Den ersten Mann hat Heidi Klum höchstpersönlich ausgesucht: Niklas, 30 Jahre alt und von Beruf (noch) Kabinenchef bei einer Airline wurde über den Wolken von Heidi angeschnackt. "Das war mir ja ein bisschen unangenehm, dich da einfach anzusprechen, während mein Mann neben mir schläft", behauptet sie beim Wiedersehen in Berlin. Niklas ist aber mittlerweile angefixt von der Idee zu modeln: "Ich steige schon mit einem Bein aus der Uniform", sagt er "... in den G-String!", feixt Heidi Klum und verrät damit womöglich schon die neuen Shooting-Szenarios.

Niklas kommt eine Runde weiter, genauso wie die Zwillinge Luka und Julius. Mit Zwillingen kenne sie sich ja sehr gut aus, sagt Heidi Klum und spielt damit auf Ehemann Tom und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz an. "Der eine fängt an zu reden, der andere beendet den Satz", plaudert das Model aus ihrem Alltag, fährt dann aber doch die Krallen aus: "Und wer sieht jetzt besser aus von euch beiden?", will sie von den Zwillingen wissen.

Heidi Klum verblüfft: "Luxus kann man studieren?" Wegen seines auffälligen Äußeren (hellblonder Vokuhila, hellblonde Augenbrauen, femininer Stil) hat Heidi Klum auch Yanik as Gladbeck nach Berlin zum Casting eingeladen. Er ist einer von insgesamt 70 Bewerbern, die beim sogenannten Pre-Casting ausgewählt wurden. Tausende weitere Hoffnungsvolle kommen beim Offenen Casting in Berlin noch dazu. "Du fällst auf jeden Fall auf", lobt sie Yanik, der zudem noch ein anderes, artfremdes Talent besitzt: Er kann Geräusche machen wie ein Pferd. Auf speziellen Wunsch der Gastgeberin gibt er auf dem Laufsteg eine Kostprobe seines Könnens und lässt ein markerschütterndes Wiehern hören. Heidi Klum ist aber nur mäßig beeindruckt: "Und wo kann man das jetzt so gebrauchen?"

Die Frage kann Yanik später noch klären, er kommt eine Runde weiter. Von Content Creator Claudio will die Gutverdienerin Klum wissen, was die höchste Summe war, die er im Netz schon verdient hat. Der Kandidat spricht von "Beträgen im hohen vierstelligen Bereich" – und kann sich weiter darauf konzentrieren, denn er wird von Heidi direkt wieder nachhause geschickt.

"Luxus kann man studieren? Ich dachte, Luxus hat man." Unter den Kandidatinnen ist mit Grace dieses Mal eine erfolgreiche Influencerin (4 Millionen TikTok-Follower) dabei, die von sich sagt: "Ich liebe es, mein Leben zu teilen und dass mir immer Produkte zugeschickt werden". Mit 14 Jahren flüchtete sie mit ihrer Familie aus Syrien nach Deutschland. Die bodenständige Vanessa bleibt in Erinnerung, weil sie sich mit den Worten vorstellt: "Ich bin 22 und koche für meinen Bruder." Der, so erfährt Heidi, produziert Videos in einer WG. "Du wirst aber fürs Kochen bezahlt?", hakt sie nach. Eine andere überrascht mit der Information, dass sie "Luxus studiert" in Frankreich. Heidi: "Luxus kann man studieren? Ich dachte, Luxus hat man."

Kandidatin Lilian verrät, dass sie immer einen Heilstein dabei habe, der für gute Energie sorgen soll. "Ich glaube ja auch an so was", plaudert die Modelmama aus dem Nähkästchen, "wenn ich Herzenssteine festhalte, dann spüre ich auch immer etwas." Als sich dann eine Dachdeckerin vorstellt, erklärt Heidi, sie habe ebenfalls schon mal selbst ein Dach gedeckt. Auch eine angehende Zahnarzthelferin, eine Erzieherin, mehrere Lehrerinnen und eine Studentin des Bauingenieurswesens sind unter den Bewerberinnen um den Titel.

Besonders beeindruckt ist Heidi Klum von ihr: Kandidatin Fabienne besitzt ein "Million Dollar Smile" und beeindruckende Körpermaße. "Ich habe meine Beine das letzte Mal gemessen als ich 15 war, da waren sie 1,10 Meter", sagt die gebürtige Senegalesin. Es könne aber sein, dass da inzwischen noch etwas dazugekommen sei.

"Ich höre dabei sehr auf mein Bauchgefühl. Die Menschen, die ich auswähle, müssen eine gewisse Magie besitzen", erklärt Heidi Klum ihre Kriterien. Einer, der diese zunächst zu erfüllen scheint, ist Hair-und-Make-Up-Artist Pitzi. Heidi gefällt der auffällig gestylte Mann mit den Haarteilen, Extensions und Tattoos, sie schickt ihn eine Runde weiter. Wie lang er bleibt, ist noch unklar. Boulevard-Medien berichteten bereits über unschöne Vorfälle beim Dreh, der 33-Jährige wehrte sich gegen die Vorwürfe. Auch ProSieben reagierte mit einem Statement: "Pitzi Müller hat GNTM auf eigenen Wunsch verlassen", hieß es.