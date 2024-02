Darum hätte Sandra Hüller fast ihre eigene Oscar-Nominierung verpasst

Sandra Hüller könnte als zweite Deutsche nach Luise Rainer den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewinnen. Nominiert ist sie für ihre Rolle in dem Justizdrama "Anatomie eines Falls". Als Gast in Jimmy Kimmels Late-Night-Show, in der sie als "unglaublich großartige Schauspielerin" gefeiert wurde, plauderte sie aus dem Nähkästchen: Fast hätte sie die Bekanntgabe ihrer eigenen Oscar-Nominierung verpasst. "Ich hatte wirklich viel Müll zu entsorgen", erinnerte sich die 45-Jährige an einen – wenn man so will – einschneidenden Moment. "Ich kam buchstäblich in der Minute zurück, in der es losging."