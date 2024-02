"Terra X History: Putins Blutspur (1) – Chronik eines Krieges": Kritik zur zweiteilige Doku im ZDF

Die zweiteilige Doku hält im ersten Teil Rückschau auf den Beginn des Krieges. Zwei Jahre nach Putins Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist ein Ende des Mordens noch lange nicht in Sicht. Der zweite Teil der Doku beschäftigt sich mit dem zweiten Kriegsjahr.

Tod und Trauer wo man hinschaut

Putins Überfall, bei dem er innerhalb weniger Tage Kiew einnehmen und in der Ukraine ein Marionettenregime errichten wollte, forderte inzwischen Hunderttausende Opfer auf beiden Seiten, dabei in der Ukraine Tausende tote und verletzte Zivilisten. Flugzeuge und Raketen zerstörten Wohnhäuser, Schulen und andere öffentliche Gebäude. In zurückeroberten Städten wie Butscha kamen Folterungen, Plünderungen und Vergewaltigungen zum Vorschein. Doch inzwischen ist in manchen Ländern die Solidarität mit der Ukraine gesunken, während Selenskyj im Westen immer wieder um Unterstützung durch Waffen wie Flugabwehrkörper und Flugzeuge wirbt.