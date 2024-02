Dakota Johnson: "habe mich nie wirklich in der Rolle eines Superhelden gesehen"

Das Hollywood-Gen wurde Dakota Johnson schon früh in die Wiege gelegt. Als Tochter von Schauspiel-Star Don Johnson und Melanie Griffith wuchs sie in der Filmwelt auf. Doch statt auf die Hilfe ihrer berühmten Eltern zu bauen, wollte es Dakota Johnson (34) selbst ganz nach oben schaffen: Die inzwischen 34-Jährige arbeitete sich langsam hoch und übernahm zunächst kleinere Rollen in Blockbustern wie "The Social Network" (2010), bis sie schließlich die Hauptrolle in der Bestseller-Verfilmung "Fifty Shades of Grey – Geheimes Verlangen" (2015) erhielt, was ihr Leben schlagartig veränderte: "Ich glaube definitiv an das Schicksal", erinnert sich die Schauspielerin im Interview mit der Nachrichtenagentur prisma: "Und ich habe das Gefühl, dass es in meinem Leben schon viele Momente gab, in denen ich meinem Schicksal viel zu verdanken hatte."