"Goodbye Deutschland"-Paar Peggy und Steff in VOX-Kreuzfarhrt-Doku: Hat die Liebe noch eine Chance?

VOX hat nun eine Art "Traumschiff" losgeschickt. In dem neuen Format "Volle Kraft voraus – die Kreuzfahrt-Doku" gehen Paare auf eine Reise, um Persönliches zu klären. "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel wollen es noch einmal miteinander probieren. Ob ihnen das gelingt?

In der letzten Folge der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" hatte sich bereits angedeutet, was nun in der neuen Reihe "Volle Kraft voraus" fortgesetzt wird: Die Wahl-Mallorquiner Peggy Jerofke (48) und Steff Jerkel (54) wollen ein Jahr nach ihrer offiziellen Trennung und Monaten im "Schwebezustand" ihre Liebe ein letztes Mal auf den Prüfstand stellen. Danach soll endlich die Entscheidung fallen: Versuchen sie es noch mal miteinander oder gehen sie endgültig getrennte Wege?

Hoffen und Bangen Parallel zu diesem von Hoffen und Bangen geprägten Erzählstrang begleitet die Sendung auch das Schiffspersonal hinter den Kulissen und überdies ein weiteres Paar: Dennis Jansen (45) und seine Freundin Valnesia Müllers (30), die eine ungewöhnliche Liebesgeschichte verbindet. Denn als sie sich kennenlernten, war Valnesia schwanger und wog überdies 140 Kilogramm. Für Dennis, der sich stets eine schlanke Frau und keine Kinder mehr gewünscht hatte, stellte das sämtliche Pläne auf den Kopf. Doch er war derart fasziniert gewesen von Valnesias Energie, dass er sich voll und ganz auf sie einließ – und Söhnchen Jordan ein liebevoller Stiefpapa wurde.

Vier Jahre später hat die junge Mutter nach Magenproblemen und einer OP ihr Gewicht halbiert und Großes vor: Sie will ihrem Liebsten, der sie in schweren Zeiten stets unterstützt hat, einen Heiratsantrag machen und hat dazu extra einen kleinen Film gedreht, den sie ihm im Schiffskino zeigen will. Doch wird der bereits dreimal geschiedene und eher ehemüde wirkende Dennis dazu ja sagen – zumal Valnesia die Liebe gleich in der Karibik besiegeln will? Die Antwort gibt es am Ende von Folge eins: Nach dem ersten Schock sagt Dennis "von Herzen ja".

Zwischen ruinierten Abenden und romantischen Momenten Peggy und Steff dagegen ringen noch mit sich, ihren Wünschen, Bedürfnissen und Ängsten. Als etwa Peggy bei einem eigentlich romantisch geplanten Dinner-Abend seekrank wird und Steff allein im Restaurant sitzen lässt, kommen bei ihm altbekannte Gefühle hoch. Der Abend ist für ihn "ruiniert". Auch wenn Peggy diesmal nichts dafür konnte: Allzu oft hat er sich in den letzten Jahren von ihr vernachlässigt gefühlt. Derart war Peggy in ihrer Mutterrolle aufgegangen und hat sich um Töchterchen Josephine (6) gekümmert, dass er manchmal das Gefühl gehabt habe, er würde für sie gar nicht mehr existieren, gibt er zu.

Dass beide in die Reise nun eine große Hoffnung setzten, wird immer wieder deutlich und von beiden auch klar so benannt: "Mein Herzenswunsch ist, dass es positiv ausgeht, aber die Angst ist natürlich auch da, dass man genau das andere feststellt und am Ende der Reise weiß: Okay, es ist endgültig", so etwa Peggy. Steff träumt indes davon, am Ende der Reise zu dritt mit Frau und Tochter im Bett kuscheln zu können.

Tatsächlich gibt es neben einigen kleinen Streitigkeiten auch Hoffnungsschimmer: etwa unter einem Wasserfall auf Grenada, wo beide von der Schönheit der Natur derart fasziniert sind, dass sie auch die Gefühle füreinander überwältigen: Es kommt zu einer zärtlichen Umarmung, wie sie es schon lange nicht mehr zwischen den beiden gegeben hat: "Es war einfach so 'ne schöne Situation ...", findet Steff – und macht damit auch den "Goodbye Deutschland"-Fans Hoffnung, dass es bald weitere Kuschelbilder der beiden geben könnte. Drei weitere Folgen werden in den nächsten Wochen gezeigt – genug Zeit also, um die Liebe wiederzubeleben.