"Unsere kleine Farm". Was ist eigentlich aus den Schauspielern geworden?

Die Serie „Unsere kleine Farm“ ist ein regelrechter TV-Klassiker. Von 1974 bis 1983 wurden 204 Episoden produziert, die bis heute im Fernsehen wiederholt werden und auf Streaming-Plattformen abrufbar sind. Doch was wurde eigentlich aus den Darstellern der Serie?

Vater und Mutter Ingalls Das Familienoberhaupt Charles Ingalls spielt Michael Landon in „Unsere kleine Farm“. Dank der Serie „Bonanza“, in der er von 1959 bis 1973 als Little Joe Cartwright zu sehen war, genoss er bereits eine gewisse Bekanntheit. Nach dem Ende von „Unsere kleine Farm“ spielte er von 1984 bis 1989 in einem weiteren Serien-Klassiker mit, nämlich in „Ein Engel auf Erden“. Im Juli 1991 starb Landon mit 54 Jahren an Krebs.

Seine Serien-Ehefrau Caroline in „Unsere kleine Farm“ spielt Karen Grassle. Nach dem Ende der Serie gründete sie eine Theatergruppe und fokussierte ihre künstlerische Arbeit auf diesen Bereich. Zudem sammelte sie Geld für Unterkünfte für misshandelte Frauen. In Filmen und Serien wurde sie nur noch sporadisch besetzt. Unter anderem war sie 1994 an der Seite von Kevin Costner in „Wyatt Earp – Das Leben einer Legende“ zu sehen.

Die älteren Töchter Das Ehepaar Ingalls aus „Unsere kleine Farm“ hatte vier Töchter. Carrie und Grace, die beiden jüngsten Töchter, spielten für die Serie nur eine untergeordnete Rolle. Mary, die älteste Tochter, wurde von Melissa Sue Anderson gespielt. Parallel zur Serie wirkte sie bereits in anderen Produktionen mit. Für ihre Leistung in der Folge „Which Mother Is Mine?“ der Anthologie-Serie „Junge Schicksale“ gewann sie 1979 einen Emmy. Zudem hatte sie von 1978 bis 1986 eine wiederkehrende Rolle in der Serie „Love Boat“ inne. Seit den 2000er-Jahren tritt Anderson nur noch selten im Fernsehen auf.

Marys jüngere Schwester Laura in „Unsere kleine Farm“ wurde von Melissa Gilbert verkörpert. Obwohl sie schon mit zehn Jahren in die Serie einstieg, hatte sie zuvor bereits einige TV-Auftritte absolviert. Während sie in der Serie zu sehen war, spielte sie unter anderem die taubblinde Schriftstellerin Helen Keller (im Film „The Miracle Worker“ von 1979) sowie Anne Frank (im Film „Das Tagebuch der Anne Frank“ von 1980). Nach dem Ende der Serie wirkte sie an verschiedenen weiteren TV-Produktionen mit. Zudem spielte sie von 2008 bis 2010 in einer Musical-Version von „Unsere kleine Farm“ in Kansas City ihre Serien-Mutter Caroline.

Bekannte Darsteller in „Unsere kleine Farm“ In Nebenrollen waren in der Serie einige Schauspieler zu sehen, die später Bekanntheit erlangten. So debütierte Jason Bateman im Jahr 1981 im Alter von zwölf Jahren in „Unsere kleine Farm“. Bateman gehörte von 2003 bis 2006 dem Cast der Sitcom „Arrested Development“ an. Zudem spielte er in bekannten Filmen mit, darunter „Hancock“ von 2008, „Kill the Boss“ von 2011 und „Game Night“ von 2018. In der Netflix-Serie „Ozark“, die von 2017 bis 2022 lief, hatte er die Hauptrolle inne.