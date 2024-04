"The Crown"-Star Olivia Colman über ihre Leidenschaft zu Fluchen: "Meine Mutter macht das ständig und sie ist die netteste Person"

Olivia Colman musste als Queen Elizabeth II. in der Erfolgsserie "The Crown" stets die Etikette wahren. Doch im echten Leben sieht das ganz anders bei der Schauspielerin aus. Fluchen gehört zu ihrer großen Leidenschaft. Damit scheint sie nicht allein zu sein. Auch ihre Familie hat ein Faible für Schimpfwörter.

Mit Schimpfwörtern testet Olivia Colman ihr Umfeld

Von Oscar bis Golden Globe: Olivia Colman gilt als eines der Aushängeschilder des britischen Kinos. Unter anderem fußt ihre Popularität auf ihre Rolle als Queen Elizabeth II. in "The Crown". Daraus zu schließen, dass die Schauspielerin auch privat gesellschaftliche Etikette über alles stellt, wäre aber falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Colman liebt es zu fluchen – je derber, desto besser. "Eigentlich mag ich sie alle", bekannte die Mimin gegenüber "Bild" ihre Leidenschaft für Schimpfwörter. Besonders gerne benutze sie den Ausdruck "c*

t", was übersetzt so viel bedeutet wie "Fo**e".