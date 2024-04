Ricky Martin über die Erziehung seiner Kinder: "Damit muss man sehr vorsichtig sein"

Ricky Martin ist Vater von vier Kindern. In einem Interview sprach der Sänger darüber, was ihm bei seiner Erziehung besonders wichtig ist und wie er das im Alltag umsetzt.

In seiner Heimat Puerto Rico galt er bereits als Star, doch bis ihm 1995 mit dem Superhit "Maria" der weltweite Durchbruch gelingen sollte, verdingte sich Ricky Martin zwischenzeitlich als Soap-Darsteller: In "General Hospital" spielte er den Barkeeper Miguel Morez. Nun wagt sich der Sänger erneut als Schauspieler vor die Kamera: In der Drama-Serie "Palm Royale" (jetzt bei AppleTV+) ist Martin an der Seite von Kristen Wiig alias Maxine Simmons zu sehen. Maxine versucht, sich einen Weg in die High Society von Palm Beach zu bahnen. Den Wunsch, Teil von etwas Größerem zu sein, kann auch Ricky Martin gut nachvollziehen.