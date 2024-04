Beatrice Egli über ihre härteste Herausforderung: "Da sind dann auch ein paar Tränen geflossen"

Beatrice Egli hat vor drei Jahren eine ganz besondere Herausforderung angenommen. Die Schlagersängerin hat den Gipfel des Matterhorns erklommen. Wie sie das gemeistert hat, berichtete die Schweizerin in der MDR-Talkshow "Riverboat". Und wie reagierte Beatrice Egli auf das Thema "Florian Silbereisen"?

Beatrice Egli: "Es ist schön, sich zu entwickeln" Anderthalb Jahre haben ihre Fans darauf gewartet. Am Samstagabend (6. April, 20.15 Uhr) ist es wieder so weit: Beatrice Egli (35) ist zurück. Mit ihrer neuen Show kehrt die Schweizerin ein wenig zu ihren Wurzeln zurück. Denn die Sendung läuft nicht im Ersten. Dafür aber gleich in drei "Dritten": im SWR, im MDR und zum ersten Mal auch im NDR. Und natürlich sind auch diesmal wieder jede Menge Stars dabei, die ihre Songs präsentieren und Geschichten aus ihrem Leben erzählen: unter anderem Kerstin Ott (42), Howard Carpendale (78) und Lucy Diakovska (48), bekannt von den No Angels und aktuelle Dschungelkönigin bei RTL.

Beatrice Egli freut sich auf ihre Show. "Ich mache das mit vollem Herzen", sagt Egli am Freitagabend in der MDR-Talkshow "Riverboat". Ihre schöpferische Pause hat ihr gut getan: Beatrice Egli ist gut drauf, und in ihrer Fernsehshow kann sie jetzt mehr mitbestimmen. "Es ist schön, sich zu entwickeln", erklärt die Sängerin. "Ich liebe die Geschichten von den Menschen, die erzählen, auch die hinter den Stars, und wenn die Menschen, deren Songs wir kennen, ein bisschen tiefer gehen. Das liebe ich bei meiner Sendung, und ich genieße es auch."

Was läuft zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen? Dabei hat die ehemalige DSDS-Gewinnerin selbst eine Menge zu erzählen. Sie hat viel erlebt in den letzten Monaten. Mit DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen hat sie sich ausgesprochen, und sie hat viel Sport getrieben, ist sogar auf das Matterhorn geklettert. Wobei sie zugibt: Das Klettern auf den knapp 4.500 Meter hohen Berg sei gar nicht so schwer gewesen. Aber danach musste sie auch wieder runter. "Da sind dann auch ein paar Tränen geflossen", gesteht sie.

Eigentlich jedoch ist Beatrice Egli eine Meisterin der guten Laune. Und wie sie das schafft, erklärt sie am Freitagabend auch: "Es ist wissenschaftlich erwiesen: Wenn du 60 Sekunden lächelst, obwohl es dir richtig sch...e geht und du vielleicht auch mal wirklich fluchen könntest, dann weiß dein Körper nicht, dass du ihn austrickst, und er stößt Glückshormone aus. Es geht dir tatsächlich danach besser. Also manchmal lieber ein Lächeln schenken, bevor man was rauslässt, was man danach bereut."

Bleibt am Ende nur noch eine Frage, die sich die "Riverboat"-Moderatoren nicht verkneifen können: Wann heiraten Beatrice Egli und Florian Silbereisen? Die Antwort: Egli lächelt – und sagt nichts. Immerhin ist mittlerweile ein Video der beiden Stars herausgekommen. Und vielleicht wissen Fans nach der "Beatrice Egli Show" am Samstagabend mehr.