"plan b: Gesund ohne OP": Kritik zur medizinischen ZDF-Doku

Am Städtischen Klinikum Karlsruhe etwa hofft Jürgen Wiebelt auf Hilfe. Seit fünf Jahren leidet er an einer offenen Wunde am Fuß; eine Amputation will er vermeiden. Eine Alternative zur Operation könnte eine neuartige Behandlungsmöglichkeit bieten, die sogenannte Kaltplasmatherapie. Im Rahmen des sanften Verfahrens wird Plasma mithilfe technischer Geräte auf die Wunde aufgetragen und so der Heilungsprozess gefördert.