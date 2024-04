"Die Höhle der Löwen": Kritik zum Start der neuen Staffel der VOX-Gründershow

Die beliebte VOX-Gründershow feiert das zehnjährige Bestehen. In der neuen Staffel stellen sich wieder eifrige Gründer ihre innovativen Ideen vor. Wer dabei ist und worauf man sich in der Jubiläumsstaffel freuen kann - hier gibt es alle Infos zur neuen Ausgabe von "Die Höhle der Löwe".

Die Löwen Wer kann die skeptischen Investoren davon überzeugen, dass die eigene Start-Up-Idee wirklich originell und profitabel ist? Welches Produkt hat das Zeug zum neuen Hype? Und wie viel Geld machen die Unternehmer dafür locker? Seit mittlerweile zehn Jahren begeben sich aufgeregte Gründer in der Hoffnung auf eine hübsche Summe Startkapital in die "Höhle der Löwen". Die beliebte VOX-Show feiert ihr rundes Jubiläum – und auch wenn die Dekade genaugenommen erst zur nächsten Staffel im Spätsommer voll wird, hat schon der aktuelle 15. Durchlauf einiges zu bieten. Zwischen Unternehmergeist und Unterhaltung setzt das quotenstarke Format weiterhin auf alte Erfolgsrezepte – mit einem nun etablierten diverseren Löwenrudel.

Nachdem im letzten Jahr mit Janna Ensthaler sowie Tillmann Schulz die bislang jüngste Löwen die Runde bereichert hatten und eine Staffel später auch Neuzugang Tijen Onaran dazugestoßen war, besteht das Investorenteam aus nunmehr sieben überaus unterschiedlichen Köpfen – angeführt von den Alt-Löwen Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Nils Glagau. Ja, in Sachen Vielfältigkeit hat sich in der "Höhle der Löwen" in den letzten Jahren einiges getan. Vom klassischen Firmenerben über die Green-Tech-Investorin bis zur Diversity-Expertin mit Migrationshintergrund ist wohl fast die gesamte Bandbreite des hiesigen Unternehmertums vertreten. "Wir können uns streiten und unterschiedlicher Ansicht sein", verriet Onaran anlässlich ihres Einstandes gegenüber der Nachrichtenagentur prisma: "Das braucht es auch. Es ist gelebte Diversität, dort mit Menschen außerhalb meiner Filterbubble zu sitzen".

Die extraordinäre Zahnpasta Zum Beginn der neuen Staffel, die seit zehn Jahren vom neben Carsten Maschmeyer dienstältesten Löwen-Veteranen Amiaz Habtu moderiert wird, sorgen gleich zwei wirklich außergewöhnliche Ideen für Aufregung in der Höhle: Mit ihrem Start-Up "good decision" wollen Monika und Michael Nätscher strahlendes Lächeln garantieren – und zwar mithilfe von Blut. Drachenblut, um genau zu sein – denn daraus besteht laut Eigenwerbung ihre extraordinäre Zahnpasta. Echte Fabelwesen kamen dabei natürlich nicht zu Schaden, schließlich ist benanntes "Drachenblut" lediglich das dunkelrote Harz eines Amazonas-Baumes, dem eine wundheilende Wirkung nachgesagt wird. Kann das Ralf Dümmel überzeugen, der gleich die Zahnbürste zum Testen in Hand und Mund nimmt?

Um die Augen dreht sich derweil alles beim Start-Up "Casablanca" der Gründer Carsten Kraus und Markus Vollmer. Sie haben eine KI-basierte Software entwickelt, die echten Blickkontakt im Online-Meeting ermöglichen soll. Eben ein "Schau mir in die Augen", wie es im legendären Zitat aus dem Filmklassiker heißt, nach dem die beiden IT-Unternehmer ihre Firma benannt haben. Kann diese Idee die sonst so distanzierten Videocalls wirklich persönlicher gestalten? Investorin Janna Ensthaler versucht es selbst.

Die Löwen außerhalb der Höhle Eines zeigte sich in den letzten Jahren: Wer als Gründer bei der "Höhle der Löwen" präsent ist, zieht die Aufmerksamkeit auf sich – im positiven wie negativen Sinn. Man denke an Erfolgsprodukte wie "Ankerkraut" eingerseits – oder aber an jene im Nachhinein geplatzten Deals, die für kleine Skandälchen sorgten. Dass das Format darüber hinaus nicht nur die Unternehmen und Produkte der teilnehmenden Investorinnen und Investoren vermarkten half, sondern Letztere auch als öffentliche Persönlichkeiten in den Vordergrund rückte, zeigen die vermehrten TV-Auftritte außerhalb der "Höhle".

Sei es Ralf Dümmel mit privaten Einblicken in der "NDR Talkshow", Judith Williams auf Reisen mit Horst Lichter, Tijen Onaran in der Debatte mit Sahra Wagenknecht bei "Hart aber fair" oder Tillmann Schulz, der sich bei "Let's Dance" aufs Parkett wagte: Die Löwen sind gern gesehene Gäste, die durchaus auch für Kontroversen zu haben sind. Auch das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die mit dem Deutschen Fernsehpreis prämierte und für den Grimmepreis nominierte VOX-Gründershow als gestandene Unterhaltungsgröße im deutschen Fernsehen etabliert hat. Kein Grund also, nicht noch weitere zehn Jahre dranzuhängen.

