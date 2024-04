"Chaos Walking": Kritik zum Sci-Fi-Thriller mit Tom Holland auf ProSieben

Basierend auf der Jugendbuchtrilogie von Patrick Ness

Wir befinden uns im Jahr 2257. Die Menschheit hat die Erde verlassen, um auf fernen Planeten ein neues Leben zu beginnen. Todd Hewitt (Tom Holland) ist auf einem dieser Planeten geboren, in einer feindlichen Umgebung, ganz ohne Frauen, dafür in einer Welt, in der jedermann die Gedanken des anderen hören und bisweilen auch sehen kann. Als in dieser extraterrestrischen Wild-West-Tristesse ein Raumschiff vom Himmel fällt, aus dem tatsächlich eine junge Frau (Daisy Ridley) kriecht, ist Todd hochgradig verwirrt. Gleichzeitig ist ihm klar: Die Frau, deren Gedanken er nicht hören kann, braucht seine Hilfe.