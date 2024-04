"Familie Anders – Die rosarote Brille": Kritik zur romantischen ZDF-Komödie

"Familie Anders" ist eine romantische Komödie mit Tiefgang. In dem Vierteiler aus der "Herzkino"-Reihe geht es um einen Vater, der mit dem "Nestmodell" seine Familie wieder zusammenbringen will. Ob der Plan aufgeht?

Was dem einen wie ein unkonventionelles Experiment erscheinen mag, ist für den anderen ein Konzept, um seinen Kindern die Trennung der Eltern zu erleichtern. Das "Nestmodell" regelt das Umgangsrecht. Fabian will so die Wohnsituation auf dem gemeinsamen Familienhof bestimmen. Trotz Trennung teilen sich der Paartherapeut und seine Ex-Partnerin Paula (Bettina Burchard) die Räumlichkeiten. Während die Kinder auf dem Hof wohnen bleiben, klatschen sich die Eltern im Schlafzimmer ab. Na, wenn das kein Konfliktpotenzial birgt?

Der Clou dabei: Die Drehbuchautorinnen Stephanie Dörner und Marita Nienstedt lassen unter der Regie von Sebastian Stern in jeder Folge zwei prominente, wirkliche Schauspielerpaare in die Rolle von Fabians Patienten schlüpfen. Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer überzeugen im neuen Film als Liv und Leander Herzog: der frustrierte Ehemann, der seine Beziehung trotz Entbehrungen retten will, und die Glucke, die ihren Sohn über alles stellt, sind ein Beispiel dafür, dass es für kein Glück der Welt eine Garantie gibt. Schon gar nicht für die Liebe. Die beiden Schauspieler sind in Wirklichkeit übrigens seit 2009 verheiratet. Ann-Kathrin Kramer ist davon überzeugt, dass eine funktionierende Beziehung vor allem von "guter Kommunikation" abhänge.