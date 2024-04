5. Folge "Let's Dance": Gabriel Kelly bringt alle zum Staunen: "Ich bin schon in Tangohaltung aufgewacht"

Nach der langen Osterpause wurde endlich wieder das "Let's Dance"-Tanzparkett wiederbelebt. Nicht nur der frischgebackene Vater Valentin Lusin war top motiviert. Vor allem Gabriel Kelly begeisterte das Publikum - dafür gab es für gleich drei Mal zehn Punkte.

Zu Beginn tanzen alle gemeinsam: Die Schauspieler Jannik Schümann und Emma Nova machen Promo für ihre Serie "Disko 76" (RTL+) – und laden in einem bunten Intro alle "Let's Dance"-Stars zum Mittanzen ein. Später verrät Schümann, wer seine Favoritin ist: Er ist überzeugt von Sarah Connors kleiner Schwester im Glitzeranzug. Ja, Lulu ist ein Stern, der nun auch Charleston tanzen kann. Nur die Hebefigur gelingt nicht, was aber sogar Joachim Llambi verzeiht. Die Figur sei ja nur "die Kirsche auf der Sahnetorte", tröstet er. Lulu bekommt durchgehend 9 Punkte.

Dass nicht nur Frauen Sambahosen tragen sollten, zeigt Coach Detlef Soost. Seine grünen Fransen machen Detlef zu einem wilden Sambatänzer, den Ekaterina Leonova nur mit einem Speer zähmen kann. Nur Llambi ist nicht ganz überzeugt und macht aus der zehn der anderen eine neun. Jorge González hingegen ist hin und weg: "Diese Energie habe ich hier beim Samba bei einem Mann noch nie gesehen. Das war geil!"

Der feurige Tango von Gabriel Kelly Sänger Gabriel Kelly tanzt sich mit einem feurigen Tango zu "Nothing Else Matters" zum Zehnertriple. Nicht nur Llambi überschlägt sich vor Lob: "Du sitzt da zwei Stunden rum, lässt dich hier berieseln von den Kollegen: 'Mensch, die waren nicht schlecht und ich zeig' denen mal, wie es geht. Machen wir heute mal nen Tango!'" Wäre es ein anderer Tanz, dann eben ein anderer Tanz, fügt Llambi hinzu: "Du bist so 'ne coole Socke hier." Motsi Mabuse freut sich ebenfalls: "Wer ist dieser Mann? Ich liebe es!" Kelly erklärt, warum er so gut performt hat: "Ich bin schon in Tangohaltung aufgewacht." Und dann hat er einfach weitergeübt.

Aber auch Jana Wosnitza zeigt, was in ihr steckt. Die sportliche Moderatorin lässt sich voll und ganz auf den langsamen Walzer ein und erfüllt sich selbst einen Wunsch: "Ich möchte einen langsamen Walzer, der hängen bleibt in den Köpfen und in den Herzen der Zuschauer." Sie schwebt und bekommt von Llambi und González zehn Punkte, nur Mabuses Punktebewertung fällt um einen Punkt ab. Sie lobt aber ihr Talent, ihre Leichtigkeit und Füße. González nennt Wosnitza eine "Geheimwaffe".

Rhythmisch am Rande der Legalität" Nachdem Tony Bauer seinen Ausbildungstanzvertrag vor zwei Wochen nicht erfüllen könnte, schöpft Llambi nach einem Wiener Walzer wieder Hoffnung. Trotzdem gibt's einen Tipp für den Anfang: "Du bist abgegangen wie die Feuerwehr. Es hätte gereicht, wenn du wie die Deutsche Bahn gefahren wärst."

Im Stepptanz-Solo stark, aber umso schwächer mit Partnerin ist Mark Keller, der einen Quickstep zu Frank Sinatras "I've Got You Under My Skin" performt. Er schafft es dennoch in die nächste Runde. Entertainer Biyon Kattilathu bangt trotz eines soliden Contemporarys um sein Weiterkommen. Wie Keller erhält er 23 Punkte.

Mit "Dance Monkey" versucht Valentin Lusin, die Motorradinfluencerin Ann-Kathrin Bendixen aus der Reserve zu locken. Für Bendixen sei "Dance Monkey" ein persönlicher Song: Sie wurde früher wegen ihrer Segelohren Affe genannt, nennt sich nun selbstironisch "Affe auf Bike". Nun soll sie den tanzenden Affen spielen, fühlt sich aber eher wie ein "Körperclown". Am Ende haben Bendixen und Lusin doch gemeinsam viel Spaß mit ihrem Quickstep. Bendixens Oma freut's, denn sie ist ihr größter Fan. Mit 16 Punkten zittert sich der Online-Star in die nächste Runde.

Gehen muss Stefano Zarrella, der sich bei seinem Samba "rhythmisch am Rande der Legalität" (Llambi) befindet. Fitnessinfluencerin Sophia Thiel hat wie Zarrella schon an ihren Abschiedsworten gefeilt, schafft es jedoch mit einem weiblichen, aber doch ein bisschen zu behäbigen Tango knapp in die nächste Runde. "Es war schon jetzt eine wahnsinnig tolle Reise. Ich erkenn mich gar nicht wieder", freut sie sich.

Nächste Woche werden die Paare kräftig durchgewürfelt: Es steht Partnertausch an.