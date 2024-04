"Frag mich was Leichteres!": Kritik zur ARD-Quizreihe mit Lea Wagner

Neues Hirn-Jogging am Nachmittag: im Ersten startet eine neue Quizreihe. Lea Wagner führt durch die Sendung. Los geht es mit schwierigen Fragen, die dann immer leichter werden.

Frag mich was Leichteres!

Die ARD-Reihe "Frag mich was Leichteres!" mit der Journalistin und "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner variiert das Quizshow-Genre auf originelle Weise: Diesmal fängt Wagner mit vergleichsweise schweren Alltags- und Allgemeinwissensfragen an, die dann im Verlauf der Sendung für die zwei Rateteams immer einfacher werden. Dabei gilt es für jeweils drei "Normalsterbliche", eine fest im Ablauf wiederkehrende Promi-Riege zu schlagen.

Vorfreude bei Lea Wagner

Als Gastgeberin der neuen Reihe, von der zunächst 28 Folgen, jeweils montags bis freitags, um 16.10 Uhr ausgestrahlt werden, konnte das Erste ein beliebtes, frisches Sendergesicht verpflichten. "Für mich geht mit der Quizshow 'Frag mich was Leichteres!' ein Kindheitstraum in Erfüllung", freut sich Moderatorin Lea Wagner vom Start weg auf die neue, zusätzliche Aufgabe. "Ich liebe Quizshows und freue mich auf viele spannende Wissensduelle zwischen unseren Experten und den Kandidaten. Ich bin da natürlich immer die Anwältin der Herausforderer." Fairness und Sportsgeist steckt offensichtlich in ihrer DNA.