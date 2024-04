Ausfall von Louis Klamroth bei "Hart aber fair": Was kommt der ARD-Moderator zurück?

Vor 30 Jahren

Was geschah wirklich in den letzten Stunden von Kurt Cobain?

Am 5. April 1994 starb Kurt Cobain und wurde drei Tage später in einem Gartenhaus in Seattle, Washington aufgefunden. Weiterhin ranken sich viele Verschwörungstheorien um sein Ableben. Was ist wirklich mit dem Nirvana-Frontmann geschehen?

